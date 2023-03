Auto schiet na botsing door middenberm en knalt frontaal op tegenligger: A2 richting Amsterdam dicht

Nieuwe Demmerikse­brug moet ook beweegbaar zijn voor goede bereikbaar­heid, roept De Ronde Venen op

De nieuwe Demmeriksebrug in de N201 in Vinkeveen moet ook beweegbaar zijn. Die oproep doet gemeente De Ronde Venen aan het provinciebestuur. ,,De drie plassen zijn door beweegbare bruggen in de N201 en de Baambrugse Zuwe met elkaar verbonden. Veel percelen zijn alleen over het water bereikbaar”, zegt wethouder Anja Vijselaar.