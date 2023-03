Bewoner staat plots oog in oog met inbrekers en krijgt paar stompen: ‘Ze riepen: geld, geld, geld’

151.583 snelheids­dui­vels gesnapt in het Groene Hart: deze flitspaal leverde vorig jaar de meeste boetes op

Dat haastige spoed niet altijd goed is, blijkt uit de acties van de flitspalen in het Groene Hart. Die fotografeerden er vorig jaar lustig op los. En wederom werden veruit de meeste snelheidsovertreders betrapt op hard rijden op de Goudse Poort in Gouda.