Bezwijken voor Aziatisch aanbod van Thaise koks in dit nieuwe Hollandse eetcafé, daar krijg je geen spijt van

Af van je rommel? In Woerden hoef je het niet per se meer in de container te gooien: er is nóg een optie

Mooie en handige spullen staan er in het nieuwe Ambachtshuis bij de Milieustraat in Woerden. Het grofvuil dat hiernaartoe wordt gebracht, gaat niet langer naar de stort en de verbrandingsoven, maar krijgt een tweede leven. Daarmee is al een proef van een maand gehouden, die ruimschoots is geslaagd en nu met een jaar wordt verlengd.