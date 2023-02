Controle bij bedrijven Vinkeveen en Mijdrecht na signalen mogelijk illegale praktijken

Dit piepkleine monstertje is op maar drie plekken gezien, bij Gertjan kruipt-ie gewoon in de tuin

Met haarscherpe foto’s van de schildweinigpoot heeft Gertjan Kamsteeg wetenschappers in vervoering gebracht. De ieniemienie-beestjes waren tot voor kort in Nederland onbekend en zijn nog maar op enkele plekken gespot. ,,En wel in mijn achtertuin.”

10:52