De Ronde Venen: ‘Neem een kleine container voor restafval, dat is goedkoper’

Einde aan gevaarlij­ke rotonde voor fietsers in zicht: tunnel in Steinhagen­se­weg volgend jaar open

De lang verwachte tunnel in de Steinhagenseweg, nabij de Minkemalaan, kan in de zomer van 2024 in gebruik genomen worden. Dan komt er een einde aan de vooral voor fietsers gevaarlijke verkeerssituatie in dit deel van Woerden.