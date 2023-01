Derde auto in anderhalve week in lichterlaaie in Mijdrecht: brandstichting ‘lijkt aannemelijk’

updateOpnieuw is een auto vlammen opgegaan in Mijdrecht. Woensdagavond was het raak aan de Zuster den Hertoglaan. Brandstichting lijkt aannemelijk, zegt de politie.

De brand werd rond 23:30 uur ontdekt op de parkeerplaats van appartementencomplex Veenstaete. De vlammen sloegen al uit de bestelbus toen omstanders 112 belden.

De brandweer was snel te plekke, maar werden gehinderd door op een hoogtebeperking. De bluswagen kon daar niet onderdoor en moesten de brandweerlieden met redgereedschap het obstakel wegknippen.

Vanwege de beperkte aanwezigheid van bluswater en coniferen die dichtbij de vlammen stonden, werd een tweede brandweerwagen opgeroepen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De voorkant van de bestelbus is volledig uitgebrand en een andere geparkeerde bedrijfswagen liep brandschade op.

Derde autobrand

De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar brandstichting lijkt aannemelijk, zegt politiewoordvoerder Wim Hoonhout. ,,Dat is inderdaad een reëel scenario. De auto is in beslag genomen voor nader onderzoek.”

Het is de derde autobrand in het dorp in anderhalve week. In de nacht van dinsdag op woensdag brandde een auto uit op de parkeerplaats van de hockeyvereniging aan de Proostdijstraat. In de nieuwjaarsnacht brandde een auto uit in de Drossaardstraat.

Of er een verband tussen de branden is, kan de politie nog niet zeggen. ,,Het zijn op zichzelf en losstaande incidenten. Uiteraard onderzoeken we de branden en mocht dat leiden tot een samenhang kan dat het onderzoek wellicht verder brengen", aldus woordvoerder Hoonhout.

Het is te vroeg om te concluderen dat er een pyromaan actief is in Mijdrecht, zegt Hoonhout: ,,Ik begrijp wel dat drie branden in relatief korte tijd voor onrust kunnen zorgen. Overigens moet nog blijken of elke brand ook daadwerkelijk is aangestoken. Vanzelfsprekend zijn we op zoek naar getuigen of personen die informatie hebben die de politie kan helpen in het onderzoek.”

