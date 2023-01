Deze gemeente deelt tonnen uit aan bewoners (niet voor op je bankrekening, maar voor in je tuin)

Vroeger was de regenton niet weg te denken in huishoudens. Mensen konden er drinkwater mee opvangen dat voor meerdere doeleinden werd gebruikt. Met de komst van massaal aangelegde waterleidingen verdween de noodzaak van de ton. Vandaag de dag heeft nog een derde van de Nederlanders een regenton in de tuin staan.

Nu het klimaat onder druk staat en drinkwater uit de kraan geen zeker gegeven meer is, lijkt de noodzaak van het gebruik van een regenton weer dichterbij te komen. Maakt de regenton een comeback? Als het aan de gemeente en inwoners ligt wel.

Minder verspild

En dus kunnen inwoners nu goedkoop een ton aanschaffen. De gemeente heeft 400 tonnen van € 100,- aangeschaft, die voor € 10,- gekocht kunnen worden. Het duurzame initiatief is tot stand gekomen uit een samenwerking van de gemeente en de groepen Inwoners voor Inwoners, de Energieke Rondeveners en de Van Walraven.

Er wordt veel te veel water verspild, zo was de gedachte achter de tonnenactie. Met een regenton kan water dat anders in de bodem of afvoer verdwijnt gebruikt worden om de tuin te sproeien, huisdieren water te geven of om de ramen te lappen. Zo bespaart men kosten van leidingwater en wordt er minder verspild.

De tonnen kunnen worden opgehaald tijdens pop-upfestivals die in maart in de verschillende dorpen worden georganiseerd. Tijdens de festivals zal het thema ‘klimaat’ centraal staan en worden bewoners geïnformeerd over het gebruik van de regentonnen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.