Deze voedselbank is speciaal voor huisdieren: ‘We voorkomen dat een diertje ziek wordt’

Vera (19) en Roos (20) oefenen op Landal-park om op zichzelf te wonen: ‘Dit is mijn tweede huis’

Het is er heel gezellig, je maakt er vriendinnen én je leert hoe je later zo zelfstandig mogelijk kunt wonen. Roos Bergman (20) gaat het trainingshuis op het Landal-park bij de Reeuwijkse Plassen straks missen. ,,Dit is mijn tweede huis.”