Drie (duurzame) kanshebbers voor erfgoedprijs; dit zijn ze

Opruim­coach Ine schept orde in jouw chaos: 'Het is niet fijn als je steeds alles kwijt bent'

Rommelkonten opgelet, er is een oplossing voor jouw eeuwige chaos en zoektocht naar sleutels. Ine van Bemmel is de reddende engel in nood als het gaat om opruimen. Ze is opruimcoach en helpt mensen, je raadt het niet, met opruimen. En daar heeft ze heel veel lol in.