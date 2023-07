Eén op zes klassen in Utrecht mogelijk zonder leraar, aantal vacatures naar 1023

Hond dood aangetrof­fen in tas: ‘Het is niet de manier hoe het moet, laat dat duidelijk zijn’

Een schrikbarende vondst in het water bij de Schattekerkerweg in Mijdrecht. In het riet is, in een Action-tas, een dode hond aangetroffen. Het witte Maltezer leeuwtje, met een Duits chipnummer, lag er naar schatting al enkele weken. ,,We zijn in contact met de Duitse chipregistratie om te kijken of we de eigenaar kunnen achterhalen.”