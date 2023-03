Gemeenteraad buitenspel gezet bij bouw veertig appartementen, klaagt oppositiepartij

Blij met een zorgvilla in Abcoude, maar de gemeenteraad is wel buitenspel gezet, zegt Lokaal en Fair De Ronde Venen.

Die wil opheldering van B en W, als is het alleen maar omdat is voorgeschreven dat bij de bouw van meer dan tien appartementen (het worden er veertig) de gemeenteraad betrokken moet worden. ,,Bij deze zorgvilla op de plek van de Kees Bonzaal is de huur immers losgekoppeld van de zorg. Daarnaast komen allerlei vragen naar boven die in de gemeenteraad besproken hadden kunnen worden’’, zegt fractievoorzitter Ria de Korte. ,,Bijvoorbeeld: komen er straks in de zorgvilla ook huurappartementen voor mensen die alleen sociale huur kunnen betalen? Hebben mensen uit Abcoude voorrang zoals dat ook bij sociale huurwoningen van Cazas wonen is afgesproken? Welke maatschappelijke functie heeft deze zorgvilla voor inwoners uit Abcoude en De Ronde Venen? Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als senioren uit de omgeving daar kunnen eten of meedoen aan activiteiten.’’

24-uurs zorg

Tegen de zorgvilla op zichzelf heeft ze niets, integendeel. De Korte zegt zelf ervaren te hebben hoe belangrijk het is dat als een familielid 24-uurs zorg nodig heeft die dit in het eigen dorp kan ontvangen. ,,Er is dan een gezamenlijke geschiedenis die gedeeld kan worden met medebewoners en voor familie en vrienden uit de buurt is het gemakkelijk om even langs te komen.’’

Naast de locatie op de Kees Bonzaal zijn er ook plannen voor wijziging van de Merenhof en de Oude Pluslocatie in Abcoude. De Korte: ,,Ook voor die plekken is het positief dat er ondernemers zijn die dergelijke locaties willen ontwikkelen voor mensen die zorg nodig hebben. Wij vinden het wel noodzakelijk dat de gemeenteraad invloed heeft op de maatschappelijke functie die het krijgt voor De Ronde Venen en welke doelgroepen daar kunnen wonen of op een andere manier er gebruik van kunnen maken.’’

De partij stelt het op 22 maart aan de orde in de raadscommissie Wonen en Ruimte.



