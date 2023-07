indebuurt.nl Patrick's truck kan de mooiste van Nederland worden: 'lucht­hoorns, zwaailam­pen alles zit erop'

Zie het als miss-verkiezing maar dan onder vrachtwagens. Of ‘auto’, zoals Patrick van den Hoeven uit Woerden zijn vrachtwagen noemt. Zijn vrachtwagen of auto dus, is genomineerd voor de verkiezing Mooiste Truck van Nederland.