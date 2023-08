Een complete wijk die drijft óp het water: wonen we straks allemaal in een dobberend huis?

Straks dobberen huizen in het veenweidegebied op water, leggen we naast de voordeur ons bootje aan en hoeven wij nooit meer de tuin op te hogen. Wonen op water is de toekomst, althans als het aan Olaf Janssen en Arend van Woerden ligt.