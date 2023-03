Grotere terrassen uit de coronatijd mogen straks weer in De Ronde Venen

indebuurt.nl Meeblèren maar: je kunt dit weekend naar het Smartlap­pen­fes­ti­val

Een bekend terugkomend feestje in Woerden is het Smartlappenfestival. Dit oergezellige spektakel is dit jaar op zaterdag 11 maart. Bij verschillende Woerdense horeca staat de dag in het teken van muzikale tranentrekkers en schuimend bier.