Held! Andrew grijpt inbreker in de kraag die inbreekt bij zijn buren

verkiezingen 2023 Grote verliezer CDA geeft zichzelf de schuld van nederlaag: ‘Te weinig geluisterd naar eigen mensen’

Nergens in de Woerdense regio is het verlies voor het CDA bij de Statenverkiezingen van afgelopen woensdag zo groot als in Oudewater. De partij verloor 13,5 procent van de stemmen. JanWouter van Wijngaarden, fractievoorzitter van het CDA in Oudewater, zag de bui al weken geleden hangen. ,,Mensen die altijd een verkiezingsbord van ons hadden, wilden dit niet of hadden zelfs al een bord van BBB.’’