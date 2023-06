Heldere ochtend en middag in De Ronde Venen

Verdachten van hennepkwe­ke­rij in Mijdrecht horen maanden celstraf tegen zich eisen

Voor het bezit van ruim 23 kilogram henneptoppen en 290 hennepstekken in een bedrijfspand aan de Constructieweg in Mijdrecht is dinsdag vier maanden celstraf geëist tegen de 49-jarige E.A. uit Aalsmeer. Een 35-jarige medeverdachte hoorde twee maanden gevangenisstraf tegen zich eisen voor het vervoer van 1200 hennepstekken.