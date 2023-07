Hier in Abcoude wordt glasvezel aangelegd

Dagbeste­ding voor mensen met beperking gesloten vanwege financiële problemen: 30 cliënten de dupe

Vanwege financiële problemen sluit Reinaerde 1 september een dagbesteding voor mensen met een beperking in Woerden. Een groep van dertig cliënten, die nu nog werkzaam is bij Ferm Werk, is hiervan de dupe.