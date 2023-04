Hoe Mijdrecht wordt geteisterd door autobranden: zo vaak is het dit jaar al raak

Simon filmt hoe vriend Bram met 150 km/uur door de stad scheurt, agent ‘denkt dat die doodgere­den wordt’

Simon ter D. probeerde tijdens een wilde achtervolging in Woerden aan de politie te ontkomen. Samen met Bram V. reed hij in oktober 2021 in op agenten. Hiervoor moet hij volgens het Openbaar Ministerie de cel in.