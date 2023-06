Hondenbelasting in de gemeente De Ronde Venen sinds dit jaar afgeschaft

WARM WEER Trek extra laag kleding aan: met deze tips raak je niet onderkoeld als je duik neemt in de zwemplas

Heerlijk! We krijgen komende week zomerse temperaturen voorgeschoteld die kunnen oplopen tot zo’n 28 graden. Een mooi moment om de eerste duik van het jaar te nemen in bijvoorbeeld de Lek, de Reeuwijkse of de Nieuwkoopse plassen. Maar let op, het water kan nog verraderlijk koud zijn. Hoe zwem je veilig zonder onderkoeld te raken?