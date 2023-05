Iederéén heeft een trauma, ontdekte schrijfster Christine: ‘Maar dat is óók de poort naar de vrijheid’

Lhbti’er Peter is rector op christelij­ke school: ‘Relaties tussen twee mannen vinden ze nu normaal’

Dat de aangepaste tekst van artikel 1 van de grondwet vanaf vandaag eindelijk in het Huis van de Stad in Gouda hangt, is belangrijk zegt Peter van Dijk, rector van de christelijke middelbare school in de stad. En de toevoeging is nodig: er hoeft maar weinig te gebeuren om gehandicapten en lhbti’ers te discrimineren, ervaart hij. ,,Ik vertelde het eerste jaar niet dat ik met een man samenwoonde.”