IJsbaan in Mijdrecht ‘groot succes’: 7500 bezoekers in vier weken tijd

COLUMN Daniëlle: ‘Hoop dat dieven van Romeinse schat uit Woerden eeuwig museumver­bod hebben’

Als ik het goed begrijp is de gemeente Woerden de dupe van een ordinaire roof. Na 24 jaar ruzie en procederen én het betalen van bijna een ton zijn we nu eindelijk weer eigenaar van de unieke Romeinse helm die in Woerdense grond is gevonden.

5 januari