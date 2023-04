Inzet van Joke en Map voor mensen met verstandelijke beperking beloond met koninklijk lintje

Woerden wil van het gas af, maar dat schiet niet op: slechts 200 huizen in vijf jaar gasloos

In vijf jaar zijn in Woerden nog maar tweehonderd huizen van het gas afgegaan. Dat is minder dan één procent van het totaal aantal woningen. Doel is dit percentage in 2030 op te krikken naar 20 procent. Onrealistisch, aldus Woerden & Democratie. ,,Kansloos. Met dit tempo gaat dat niet lukken.”