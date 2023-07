Kind zit uur lang vast in schommel, brandweer schiet te hulp

Ooit was de binnenstad levendig en druk, nu grijpt de leegstand om zich heen: ‘Armoedig gezicht’

Te huur, te huur, te huur; in de winkelstraten in het centrum van Woerden hangen veel van dergelijke bordjes in lege etalages. En dat terwijl er tien jaar geleden juist uitzonderlijk weinig leegstand in Woerden was. Hoe kan dat? ,,Woerden is niet immuun voor de economische situatie.”