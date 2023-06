Kinderen Eendracht en Hofland in Mijdrecht eind volgend jaar in nieuw schoolgebouw

Varen met bestseller­au­teur Karin Slaughter, Maureen, Andrea en Nicolien deden het: ‘Hoe gaaf is dat!’

Varen over de Vecht met je favoriete schrijfster, die wereldberoemd is en miljoenen boeken verkocht. Voor Maureen (49), Andrea (43) en Nicolien (53) werd dat onwaarschijnlijke scenario zaterdag werkelijkheid. Ze stapten samen met de Amerikaanse thrillerauteur Karin Slaughter in een sloep. ,,Hoe gaaf is dát!’