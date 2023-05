Lekker weer in De Ronde Venen vandaag

Nieuwe knelpunten op stroomnet in drie provincies ontstaan

Op het elektriciteitsnet in Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland zijn in mei nieuwe knelpunten ontstaan. Dat meldt netbeheerder Liander, die stelt dat daar de maximale capaciteit van het net is bereikt. Dat geldt enkel voor klanten met een aansluiting voor grootverbruik, zoals bedrijven.