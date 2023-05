Lichte regen in De Ronde Venen

Twee kampioenen, 42-jarige doelman blinkt uit en dit gebeurde nog meer op de voetbalvel­den

Groot feest afgelopen zaterdag bij de voetballers van Nieuwkoop en ONA. Zij konden na overtuigende overwinningen gehuldigd worden als kampioen in respectievelijk de derde en vijfde klasse. Bij het Waddinxveense ASW viel geen titel te vieren, maar was er wel lof voor de 42-jarige invaller onder de lat. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het amateurvoetbal.