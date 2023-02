Machinist Bart verzamelde zijn leven lang schat aan trein-spullen, nu krijgt Gert deze ‘unieke’ collectie

Achter­stand bij huisves­ting statushou­ders ingelopen in Groene Hart: zelfs méér woningen toegekend dan moet

De achterstand in de huisvesting van statushouders in het Groene Hart is in alle gemeenten flink ingelopen. Op Montfoort na heeft iedere gemeente in 2022 meer voormalige asielzoekers een woning gegeven dan ze eigenlijk moet van het Rijk. Zo blijkt uit cijfers van de rijksoverheid.