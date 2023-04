Met gouden verf op naakt lichaam haalt fotograaf Rianne oerkracht naar boven: ‘Niet altijd lief en schattig’

FUNDAPAREL Als je dit kasteeltje koopt, moet je tegen een stootje kunnen (en je hoeft niet meer naar de sport­school)

In de middeleeuwen had de kasteelheer tijdens de vele braspartijen gaarne over een vaatwasser, inductiekookplaten en vloerverwarming willen beschikken. Pas in 1980 werd dat in de kasteelwoning aan De Zaan 27 in de Woerdense wijk Molenvliet gerealiseerd. De vraagprijs bedraagt anno 2023 zo’n 450.000 euro k.k.