Mijdrecht wéér opgeschrikt door autobrand: voor tweede nacht op rij raak

update Bernard (36) was alles al kwijt en ziet nu ook bestelbus in vlammen op gaan: ‘Ik kan wel janken’

Bernard Sonnemans is alles al kwijtgeraakt. Zijn bestelbus was het enige, dat de 36-jarige Mijdrechter nog had. Laat die woensdagavond aan de Zuster den Hertoglaan nou in vlammen opgaan. De derde autobrand in het dorp in anderhalve week. ,,Ik kan wel janken.”