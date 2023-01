Ouderwetse run op kaarten voor AJOC-festival: ‘Het leeft nu weer, dat is duidelijk’

Nog voordat er ook maar één band bekend is die gaat optreden tijdens AJOC Next Generation blijkt het Mijdrechtse festival populair. De ‘blinde verkoop’ van zogenaamde early bird tickets duurde nog geen uurtje en toen waren alle tickets uitverkocht.

Ouderwets, beaamt Rian Oudshoorn. Bij het vroegere AJOC-festival was er ook vaak een run op kaartjes. Toen was er nog fysieke kaartverkoop en schroomden mensen niet de hele nacht voor de deur door te brengen, wachtend totdat de kaartverkoop door AJOC zou starten.

,,Het leeft nu ook weer, dat is duidelijk”, zegt Oudshoorn. Zij en anderen kondigden onlangs aan dat het festival na jaren weggeweest te zijn een doorstart maakt. In het weekeinde van 16 tot en met 18 juni om precies te zijn. De eerste kaarten voor 16 en 17 juni zijn dus verkocht. Oudshoorn kan niet precies zeggen hoeveel. ,,Op 1 februari gaan we verder met de ticketverkoop. Er kunnen per keer ongeveer 2500 bezoekers komen.” Op zondag 18 juni is de familiedag en daarvoor hoeven geen kaarten te worden gekocht.

Van oudsher was het AJOC-festival met Pinksteren, maar de huidige organisatie wil het Vinkefest in Vinkeveen dat dan al is gepland niet in de weg zitten.

Grote namen

De kaartverkoop voor AJOC Next Generation is alleen online, bevestigt Oudshoorn. ,,Binnenkort zullen we de eerste optredens bekendmaken.” Jarenlang traden grote Nederlandse bands op in Mijdrecht. Zo kwamen onder meer The Golden Earring, Within Temptation, Kane, De Dijk, Anouk, Van Dik Hout, Di-rect, Guus Meeuwis en Krezip naar het festivalterrein aan Molenland.

De organisatie stopte in 2012 met het (grootschalige) AJOC-festival vanwege teruglopende aantallen bezoekers en oplopende kosten.

Bijna veertig jaar geleden was het eerste AJOC-festival. De eerste edities gingen de muzikale optredens gepaard met motorcross.

Volledig scherm Rian Oudshoorn (links): ,,Het festival leeft nu ook weer, dat is duidelijk.” © Marlies Wessels

