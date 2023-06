Politiedatabase telt ruim vierhonderd camera's in De Ronde Venen, onder het landelijk gemiddelde

Zeldzame bij duikt op in Groene Hart: ‘Ik was in de war, had nog nooit zoiets gezien’

De blauwzwarte houtbij komt van oorsprong vooral in Zuid-Europa voor. In Nederland is hij nog zeldzaam. Maar als je goed zoekt - of geluk hebt - kun je het beestje tegenwoordig ook in het Groene Hart tegenkomen. Eric Brandes uit Nieuwkoop zat rustig in zijn tuin toen zo’n bij op een van zijn planten kwam zitten.