Regenbuien, maar soms ook zon in De Ronde Venen vandaag

Mysterie: de verloren stadsrech­ten van Woerden

Wat? De verloren stadsrechten van Woerden? Ja, het klinkt best dramatisch op die manier. Is het niet gelukkig, maar er zit wel een verhaal aan vast. Want die stadsrechten, die kregen we dus in 1372. En het originele document daarvan, dat is dus foetsie.