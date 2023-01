Sportclub CSW met handen in het haar nu Jumbo zich dreigt terug te trekken uit nieuwbouw

Sportclub CSW in Wilnis hoopt op een spoedige oplossing voor de vervanging van de oude clubaccommodatie. Supermarktconcern Jumbo heeft zich vooralsnog teruggetrokken in het combinatieplan voor de nieuwbouw. ,,Als het uitstel van Jumbo te lang duurt, moeten we maar eens in overleg met de gemeente kijken hoe het verder moet’’, zegt bestuurslid Jaap Germs.

Het leek in november 2021 zo mooi. Jumbo de broodnodige nieuwe vestiging ter vervanging van de winkel aan de Molmlaan en de voetbalvereniging een nieuw clubhuis met alles erop en eraan. En dat alles op het huidige parkeerterrein van CSW.

Geen luxe, maar hard nodig, aldus een uiterst gelukkige Germs destijds. ,,Het huidige clubgebouw stamt uit 1982 en is wel toe aan een flinke renovatie of nieuwbouw. De vloeren hebben we al eens opgeknapt, maar het is nog steeds alsof je op water loopt, zo slecht voelt het aan.’’

Gehoopt werd op opening in 2024. Van dat positieve lijkt weinig meer over. ,,Wat we te horen hebben gekregen is dat er bij Jumbo ‘interne problemen’ waren. Meer niet. Daarna is het stil gebleven. We hopen dat er snel duidelijkheid komt, anders moeten we met de gemeente maar eens kijken wat er moet gebeuren.’’

Energiecrisis

De noodzaak voor een nieuwe accommodatie is er nu misschien nog wel meer dan in 2021. ,,Het gebouw is oud en de energiecrisis zorgt voor problemen. De isolatie van het gebouw is slecht, de cv-ketel ook.’’

Ook om een andere reden is nieuwbouw van het clubhuis dringend gewenst. De teams zijn steeds groter en hebben meer ruimte nodig. Daar zijn de huidige kleedkamers niet op berekend. Ook voor bezoekers is het niet optimaal. Iemand in een rolstoel kan wel in de kantine komen, maar een invalidentoilet bijvoorbeeld is er niet.’’

Van de zijde van Jumbo kon maandag niet vernomen worden wat de problemen rond het bouwplan zijn.

