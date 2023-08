Bloem­kool of Andijvie­straat: niet iedereen is blij met de ideeën voor deze nieuwe straatna­men

Geen Bloemkoolstraat en Tomatenpad, wél Notarisappelstraat en Winterjanpad. De straatnamen in het nieuwbouwproject Hof van Harmelen - want daar hebben we het over - hebben wat voeten in de aarde gehad. ,,Wie wil in de Andijviestraat wonen?”