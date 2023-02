Terras uitbreiden? In De Ronde Venen kunnen ondernemers grond huren van gemeente

Dyslecti­sche Maaike brengt dichtbun­del uit: ‘Dit werk is zo’n overwin­ning’

‘Maaike luistert niet’ en ‘Maaike let niet goed op...’ Hoewel het inmiddels al jaren geleden is dat kunstenares Maaike van Rijn (53) uit Amstelhoek deze woorden hoorde, staan ze in haar geheugen gegrift. Ze heeft dyslexie en kreeg jarenlang te horen dat ze het niet goed deed.

5 februari