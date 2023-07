Trek in patat als je bij de Vinkeveense Plassen bent? Vanaf dit weekeinde kan je je honger hier weer stillen

Bezoekers aan Zandeiland 4 en 5 in Vinkeveen kunnen vanaf komend weekeinde hun honger stillen bij de foodtruck van Marian’s Verse Friet uit Vinkeveen. Je patatje moet je wel meenemen of staand opeten, want een terras komt er niet.