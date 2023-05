Vanochtend kans op bewolkt weer in De Ronde Venen

Docent over... ‘Ha­vo-exa­men wiskunde A was heel herkenbaar en goed vooraf te oefenen’

Bijna 186.000 leerlingen nemen momenteel deel aan de centraal schriftelijke examens. In deze rubriek beoordeelt telkens een leraar een eindexamen vmbo, havo of vwo. Ditmaal docent Menno Lagerwey (29) van YouTube-kanaal Math with Menno over het havo-examen wiskunde A.