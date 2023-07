Verkeerslichten maken deze tijdelijke brug veiliger, maar staan niet altijd aan

Scheids­rech­ter Julian (26) geniet in Zweden: ‘Alleen jammer dat ik hier nooit Zeeuws kan praten’

Hij is nog maar 26 jaar en toch heeft Julian Simonse uit ’s-Heer Arendskerke er al voor de derde keer een groot internationaal voetbaltoernooi in Zweden op zitten. Als scheidsrechter dan wel te verstaan. ,,Er doen 423 teams mee van over de hele wereld. Uit Cuba, Brazilië en Argentinië bijvoorbeeld, maar uiteraard ook uit Zweden en Noorwegen.’’