Verkiezingen én referendum in één dag: hier stemmen inwoners morgen niet twee, maar drie keer

column Als je kind te diep in het glaasje kijkt, praat met ze (maar hang niet de autoritai­re heilige boon uit)

In Café De Kater (Oudewater) kom je pas binnen als je minimaal 18 jaar bent. Elders ligt de leeftijd hoger, zoals in Victoria te Woerden (21 jaar) en Bar Amsterdam te Alphen (23 jaar). Om tieners te beschermen? Het is immers algemeen bekend dat alcohol hun hersengroei aantast. Het is een billijke reden, maar ik vermoed dat de torenhoge boete voor kasteleins die alcohol schenken aan minderjarigen zwaarder weegt.