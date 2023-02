Waar zijn de knelpunten in De Ronde Venen? Bewoners mogen meedenken aan verkeersplan

Dorp in actie om behoud enige winkel: ‘Iedereen wil zijn schouders eronder zetten’

Wat doe je als de enige winkel in je dorp gaat sluiten? Dan probeer je als dorpsbewoners samen de schouders te zetten onder een plan voor een ‘doorstart’. ,,De opkomst in het dorpshuis van Baambrugge om er met elkaar over te praten was overweldigend. Dat is hoopgevend’’, zegt Steven Schotte, duo-voorzitter van de dorpsraad.