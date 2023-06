Wéér breuk in waterleiding Vinkeveen: waarschuwing voor bruin water uit de kraan

Voor de tweede keer in korte tijd is de waterleiding in de Baambrugse Zuwe gesprongen. De overlast bleef relatief beperkt. Wel krijgen bewoners in de buurt het advies de kleur van het drinkwater de eerste dag in de gaten te houden. Bruin water is vervuild, dus de leiding even doorspoelen luidt het advies.