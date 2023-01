Wéér een auto in lichterlaaie in Mijdrecht: derde autobrand in anderhalve week

Derde autobrand

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het is de derde autobrand in het dorp in anderhalve week. In de nacht van dinsdag op woensdag brandde een auto uit op de parkeerplaats van de hockeyvereniging aan de Proostdijstraat. In de nieuwjaarsnacht brandde een auto uit in de Drossaardstraat. Of er een verband tussen de eerste twee branden is, kon de politie woensdag nog niet zeggen. Dat wordt onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen.