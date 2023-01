Wéér gaat een auto in vlammen op in Mijdrecht: politie zoekt getuigen

Tweede autobrand

Het is de tweede autobrand in korte tijd in Mijdrecht. In de nieuwjaarsnacht brandde een auto uit in de Drossaardstraat. Of er een verband tussen de twee branden is, weet de politie nog niet. ,,Ook daar doen we nog onderzoek naar en kunnen we niets over zeggen”, aldus woordvoerster Lotte Vermaas.