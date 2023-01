Werkstraf voor mannen die door politie op heterdaad werden betrapt in hennepplantage

Voor hun betrokkenheid bij een hennepplantage in Vinkeveen zijn maandag vier mannen uit Weesp, Amsterdam en Hilversum veroordeeld tot 72 uur werkstraf per persoon.

De politie betrapte drie van de vier verdachten in december 2019 op heterdaad in een pand aan de Wilgenlaan te midden van 734 hennepplanten.

,,We wilden net met knippen beginnen. Dat is niet gelukt”, vertelde de 56-jarige Hilversummer G.C. vorige maand tijdens de behandeling van de strafzaak in de Utrechtse rechtszaal. Hij zou door een kennis zijn benaderd omdat de reguliere knipploeg verhinderd was. Volgens C. vroeg hij zijn inmiddels 74-jarige ex-schoonvader uit Weesp en een 31-jarige Amsterdammer mee om iets bij te kunnen verdienen. Ze zouden 20 euro per uur krijgen voor het knippen.

Cocaïneverslaving

Ook de 54-jarige medeverdachte E.G. uit Weesp vertelde dat hij in het najaar van 2018 in de kroeg was benaderd om tegen betaling het huurcontract van het pand op zijn naam te zetten. Hij had daarmee ingestemd omdat hij geld nodig had voor zijn toenmalige cocaïneverslaving. Zowel C. als G. wilde niet zeggen door wie ze waren benaderd uit angst voor hun eigen veiligheid en die van hun gezinnen. ,,Mijn dochter is mij meer waard”, aldus G.

Voor hun betrokkenheid als knipper of als katvanger eiste de officier van justitie tachtig uur werkstraf tegen de vier mannen, maar de rechtbank gaf ze ieder tien procent ‘korting’ omdat ze te lang op hun berechting hebben moeten wachten. G. moet daarnaast van de rechtbank vierduizend euro aan ontnemingsvordering betalen. Dat bedrag had de man in totaal ontvangen voor het op zijn naam zetten van het huurcontract.

De rechtszaak tegen de mannen was een maand geleden. Gewoonlijk volgt de uitspraak twee weken later, maar vanwege de kerstperiode heeft de rechtbank zijn beslissing pas maandag bekendgemaakt.

