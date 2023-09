ZCFC JO19-1 boekt monsterzege op Argon JO19-1

Lekkende school in Vinkeveen kost gemeente 118.000 euro

Het VeenLanden College in Vinkeveen is zo lek als en mandje. Het schoolgebouw is negentien jaar oud maar kampt met grote daklekkages. Meermalen is het dak gerepareerd. Het gaat om een constructiefout. De kosten zijn voor de gemeente omdat de bouwer al enige tijd failliet is.