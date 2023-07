Zware regenbuien, maar soms ook zon in De Ronde Venen vandaag

Deze Zegveldse prof (14) wint (bijna) alle polsstok­wed­strij­den: ‘Kwestie van tactiek’

Z'n laatste overwinning was de tweekamp Polsstokspringen tussen Holland en Friesland. Met een sprong van ruim zeventien meter was Sander Kastelein uit Zegveld en z'n team de beste. Hij is de te kloppen man in deze niet al te grote sport die vooral in Zuid-Holland en Friesland wordt beoefend.