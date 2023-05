Alles is klaar voor het feest, maar Ruinerwold gooit het kampioenschap te grabbel: ‘Het was een dramawedstrijd’

Hardenberg wil in gesprek met vakantie­reus Capfun na nieuwe overname van camping: ‘Kennen hun plannen niet’

De gemeente Hardenberg tast in het duister over de plannen die CapFun heeft. Daarom willen burgemeester en wethouders in gesprek met de Franse vakantiereus. Die bezit na de overname van De Belten drie campings in het Vechtdal.