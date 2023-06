Cameradichtheid De Wolden onder het landelijk gemiddelde, meer dan honderd camera's in totaal

Nieuwbouw Haven Oost in Ommen: realisatie van 31 woningen

Wethouder Alice van den Nieuwboer en Cris Zijlmans (directeur Le Clercq Projectontwikkeling) hebben de koop-realisatieovereenkomst ondertekend voor de realisatie van ontwikkelveld Noord en Zuid in Ommen. Daarnaast hebben Vechtdal Wonen en Le Clercq een mondeling akkoord over een samenwerking. Het gaat om 31 woningen met 16 vrijesectorwoningen (waaronder 8 starterswoningen) en 15 sociale huurwoningen. Het plan is dat de woningen eind 2024 opgeleverd worden.