Dit is hoe oud voertuigen in jouw gemeente zijn

Danny (30) vermaakt duizenden in Sibculo al 10 jaar met dorpsfesti­val: ‘Steeds meer mensen willen helpen’

Als ‘broekie’ van twintig was Het Allermooiste Feestje voor Danny Stroeve (30) een manier om beleving in Sibculo te krijgen. Tien jaar later is het dorpsfeest een door vrijwilligers gedragen festival aan het water. Met landelijke acts en duizenden bezoekers. Het aantal helpers groeit. ,,We moeten er haast een rem op zetten.” Bekijk onderaan de foto's.