Geregeld zon, maar ook enkele wolken in De Wolden vandaag

Perron in Dalfsen volgens richtlij­nen te krap, dus bereidt ProRail verbreding voor

Op de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen stappen jaarlijks zo'n 3 miljoen reizigers in. Dat worden er in de toekomst meer, verwachten beheerder ProRail en vervoerder Arriva. Om die groei aan te kunnen, moeten perrons aangepakt worden. In Ommen en Zwolle is dat al gebeurd, het volgende station is Dalfsen.